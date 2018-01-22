ВФЛА просит IAAF ускорить рассмотрение индивидуальных заявок

Руководитель пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) официальное письмо с просьбой ускорить процесс рассмотрения индивидуальных заявок российских легкоатлетов.

«ВФЛА разделяет озабоченность своих спортсменов, которые до сих пор не получили ответа от IAAF на свои заявки. Многие из них отправили свои документы ещё в конце прошлого года. Мы просим международную федерацию как можно быстрее принять решения хотя бы по первым заявкам», — приводит слова Юхаревой ТАСС.

Она также отметила, что важно понимать сроки рассмотрения всех заявок россиян.

В IAAF российские легкоатлеты подали 40 упрощённых и 48 обычных заявок.

Ранее ВФЛА направила в IAAF ещё шесть заявок российских легкоатлетов на допуск к турнирам.