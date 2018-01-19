ВФЛА направила в IAAF ещё шесть заявок российских легкоатлетов на допуск к турнирам

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Руководитель пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что российская сторона отправила заявки ещё от шести россиян в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на допуск к международным соревнованиям.

«Сегодня от федерации в IAAF были направлены шесть заявок от российских легкоатлетов на допуск к участию в международных соревнованиях», — цитирует Юхареву «Р-Спорт».

Пресс-атташе сказала, что заявки по стандартной схеме отправили Ольга Шаргина (спортивная ходьба), Дмитрий Чижиков (тройной прыжок), Анатолий Рыбаков, Евгений Рыбаков (оба — бег на длинные дистанции) и Евгений Лиханов (многоборье). Также упрощённую заявку отправил Салават Илькаев (спортивная ходьба).

Ранее ВФЛА начала расследование в связи с массовым снятием легкоатлетов с турнира в Иркутске.

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