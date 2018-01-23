Завьялов о ситуации с Шипулиным и Устюговым: МОК продолжает строить козни против России

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов прокомментировал отсутствие биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова в списке приглашённых на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Шипулин и Устюгов — лидеры мужских сборных страны в своих видах спорта. Для меня это решение Международного олимпийского комитета (МОК) абсолютно необъяснимо и непонятно. Были предположения, что они продолжат строить козни в преддверии Игр, так оно и случилось. К сожалению, мы не можем чем-либо помешать. Остаётся только огорчаться за лыжный и биатлонный спорт России», — сказал в интервью RT Завьялов.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) не в силах убедить МОК выдать Шипулину приглашение на Олимпиаду.

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