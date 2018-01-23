IBU не в силах убедить МОК выдать Шипулину приглашение на Олимпиаду

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что организация не имеет влияния на решения Международного олимпийского комитета (МОК) относительно включения российских спортсменов в список приглашённых на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«IBU не в силах повлиять на этот вопрос — его должен решать Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России (ОКР). Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации. Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс», — цитирует Бессеберга ТАСС.

Глава IBU сказал, что ему не известны причины отсутствия в списке приглашённых биатлониста Антона Шипулина.

«Я не знаю об этой истории, о причинах принятого решения, поскольку не был в это вовлечён. Могу только сказать, что все сильнейшие спортсмены из так называемой красной группы находятся под наблюдением специальной группы по антидопинговому тестированию», — заключил Бессеберг.

Ранее первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что отсутствие Шипулина и лыжника Сергея Устюгова в списке приглашённых на ОИ-2018 должно быть обосновано.

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