IBU не в силах убедить МОК выдать Шипулину приглашение на Олимпиаду

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что организация не имеет влияния на решения Международного олимпийского комитета (МОК) относительно включения российских спортсменов в список приглашённых на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«IBU не в силах повлиять на этот вопрос — его должен решать Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России (ОКР). Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации. Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс», — цитирует Бессеберга ТАСС.

Глава IBU сказал, что ему не известны причины отсутствия в списке приглашённых биатлониста Антона Шипулина.

«Я не знаю об этой истории, о причинах принятого решения, поскольку не был в это вовлечён. Могу только сказать, что все сильнейшие спортсмены из так называемой красной группы находятся под наблюдением специальной группы по антидопинговому тестированию», — заключил Бессеберг.

Ранее первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что отсутствие Шипулина и лыжника Сергея Устюгова в списке приглашённых на ОИ-2018 должно быть обосновано.