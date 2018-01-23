Поздняков заявил, что причина отсутствия Шипулина и Устюгова в списке приглашённых на ОИ-2018 должна быть обоснована

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация намерена отправить запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) с целью узнать, почему некоторые спортсмены не включены в список потенциальных участников Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметил, что МОК имеет право не приглашать определённых спортсменов на ОИ, но причины дожны быть обоснованы и разъяснены спортсменам.

Ранее сообщалось, что биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на данный момент отсутствуют в списке спортсменов, приглашённых на ОИ-2018.