Поздняков заявил, что причина отсутствия Шипулина и Устюгова в списке приглашённых на ОИ-2018 должна быть обоснована
«Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Он отметил, что МОК имеет право не приглашать определённых спортсменов на ОИ, но причины дожны быть обоснованы и разъяснены спортсменам.
Ранее сообщалось, что биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на данный момент отсутствуют в списке спортсменов, приглашённых на ОИ-2018.