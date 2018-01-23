Гомельский: Родченков — сумасшедший, он сейчас сводит счёты

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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский выразил уверенность, что доверять словам информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в российском спорте нельзя.

«Родченков — сумасшедший. Если бы он убил человека, то его даже нельзя было бы посадить в тюрьму, а направили бы на принудительное лечение. Он психически ненормальный», — цитирует Гомельского LTV7.

Комментатор считает, что информатор WADA сводит счёты за то, что его обидели.

«Если бы его повысили, он бы никуда не сбежал и не наговорил бы глупости. А его уволили, обидели, и он сейчас сводит счёты», — сказал Гомельский.

Ранее конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне не смогли ничего спросить у Родченкова.

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