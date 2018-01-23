«Тампа-Бэй» обыграла «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ, Василевский сделал 40 сейвов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях нанесла поражение «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Итоговый счёт встречи — 0:2.

В составе «Тампы-Бэй» отличились Крис Куниц (38-я минута) и Янни Гурд (59-я минута).

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 40 сейвов.

«Тампа-Бэй» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ (67 баллов), «Чикаго» занимает 12-е место на Западе (50 очков).

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» в гостях нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ.