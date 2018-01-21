«Филадельфия» в овертайме вырвала победу у «Вашингтона»

«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился единственным забитым голом в составе своей команды.

У «Филадельфии» отличились Михаэль Раффль и Трэвис Конечны.

Для столичного клуба, занимающего третье место в Восточной конференции, это поражение стало третьим подряд. «Филадельфия» располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Радулов набрал 200-е очко в НХЛ.