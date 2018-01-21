«Филадельфия» в овертайме вырвала победу у «Вашингтона»
«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился единственным забитым голом в составе своей команды.
У «Филадельфии» отличились Михаэль Раффль и Трэвис Конечны.
Для столичного клуба, занимающего третье место в Восточной конференции, это поражение стало третьим подряд. «Филадельфия» располагается на седьмой позиции.
Ранее сообщалось, что Радулов набрал 200-е очко в НХЛ.
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