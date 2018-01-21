«Филадельфия» в овертайме вырвала победу у «Вашингтона»

Короткая ссылка
«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился единственным забитым голом в составе своей команды.

У «Филадельфии» отличились Михаэль Раффль и Трэвис Конечны.

Для столичного клуба, занимающего третье место в Восточной конференции, это поражение стало третьим подряд. «Филадельфия» располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Радулов набрал 200-е очко в НХЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru