Радулов набрал 200-е очко в НХЛ

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Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов достиг отметки в 200 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин стал автором результативной передачи в матче регулярного чемпионата лиги с «Баффало Сэйбрз», тем самым набрав 200-е очко в НХЛ.

Радулов также продлил результативную серию игр до семи матчей, записав в свой актив четыре шайбы и восемь передач.

Ранее сообщалось, что Радулов поучаствовал в разгромной победе «Далласа» над «Баффало» в матче НХЛ, отдав голевую передачу.

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