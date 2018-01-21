Радулов поучаствовал в разгромной победе «Далласа» над «Баффало» в матче НХЛ, отдав голевую передачу

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде обыграли «Баффало Сэйбрз» со счётом 7:1.

В одной из результативных атак коллектива из Техаса поучаствовал российский форвард Александр Радулов, ассистировавший Эсе Линделлу. Набрав 58 очков, хоккеисты «Далласа» занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Ранее сообщалось, что шайба россиянина Ивана Проворова помогла «Филадельфия Флайерз» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.