Радулов поучаствовал в разгромной победе «Далласа» над «Баффало» в матче НХЛ, отдав голевую передачу

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде обыграли «Баффало Сэйбрз» со счётом 7:1.

В одной из результативных атак коллектива из Техаса поучаствовал российский форвард Александр Радулов, ассистировавший Эсе Линделлу.

Набрав 58 очков, хоккеисты «Далласа» занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что шайба россиянина Ивана Проворова помогла «Филадельфия Флайерз» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.

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