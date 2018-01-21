Шайба российского защитника Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» на своём льду обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:1.

Одну из трёх шайб коллектива из Пенсильвании забросил российский защитник Иван Проворов, отличившийся в равных составах.

Набрав 52 очка, хоккеисты «Флайерз» занимают девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Впрочем, от идущего пятым «Торонто Мэйпл Лифс» команду Проворова отделяют только три балла.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» не смогли обыграть «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ.

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