«Вашингтон» уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Монреалю Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:3.

Российские хоккеисты хозяев Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов набрали по одному очку.

В составе победителей голами отметились Макс Пачьоретти (28-я и 59-я минуты) и Пол Байрон (51-я минута). У «Вашингтона» шайбы забросили Джон Карлсон (34-я минута) и Ларс Эллер (60-я минута).

В настоящий момент столичная команда занимает третье место в Восточной конференции, «Монреаль» идёт 13-м.

Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала Малкина за удар сопернику клюшкой между ног.