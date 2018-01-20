«Вашингтон» уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Монреалю Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:3.

Российские хоккеисты хозяев Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов набрали по одному очку.

В составе победителей голами отметились Макс Пачьоретти (28-я и 59-я минуты) и Пол Байрон (51-я минута). У «Вашингтона» шайбы забросили Джон Карлсон (34-я минута) и Ларс Эллер (60-я минута).

В настоящий момент столичная команда занимает третье место в Восточной конференции, «Монреаль» идёт 13-м.

Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала Малкина за удар сопернику клюшкой между ног.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru