Российского велогонщика сбила машина во время тренировки в Испании

Российский велогонщик португальской команды Radio Popular Boavista Егор Силин попал в ДТП на тренировке в Испании.

«Велосипед ремонту не подлежит, а вот на мне ни царапинки. Я даже потом ещё проехал четырёхчасовую тренировку на другом велосипеде. Вины моей в этом инциденте нет, вся вина на водителе автомобиля», — приводит слова Силина «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что российская команда «Газпром-РусВело» не получила уайлд-кард для участия в «Джиро д'Италия — 2018».