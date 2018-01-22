ОКР и рабочая группа МОК продолжают переговоры по участию российских атлетов в ОИ-2018

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Представители Олимпийского комитета России (ОКР) и рабочая группа Международного олимпийского комитета (МОК) продолжают переговоры по участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«На встрече с делегацией МОК обсуждаются многочисленные вопросы по участию наших спортсменов в предстоящей Олимпиаде. Информация по каждому атлету, который получит приглашение от МОК, и по всему списку возможных участников появится позже. Это связано с тем, что никаких конкретных решений не принято и переговоры продолжаются», — приводит ТАСС слова первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова.

Олимпиада-2018 пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что в МОК не стали комментировать информацию об отстранении шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана от Игр-2018.

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