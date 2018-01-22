Сотникова не удивлена победе Загитовой на ЧЕ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова прокомментировала победу Алины Загитовой на чемпионате Европы по фигурному катанию 2018 года в Москве.

«Не могу сказать, что удивилась её победе. Она молодая, технически у неё прыжок был сложнее: каскад лутц-риттбергер уже давно никто не прыгал», — приводит слова Сотниковой ТАСС.

Фигуристка отметила, что стоит отдать должное двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, в короткий срок восстановившейся после травмы для участия в турнире.

«Она за такой короткий срок восстановилась и показала безукоризненные прокаты. А это достаточно сложно психологически — найти ту точку, чтобы доказать, что ты можешь всегда и везде. Она держит такую планку, за что ей спасибо», — добавила фигуристка.

Ранее сообщалось, что Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив Медведеву.