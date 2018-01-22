Чешская теннисистка Плишкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Чешка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче четвёртого круга шестая ракетка мира обыграла свою соотечественницу Барбору Стрыцову. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:2.

Соперницей Плишковой в четвертьфинале станет первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович уступил южнокорейцу Чхун Хёну в матче четвёртого круга Australian Open.