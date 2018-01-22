В состав сборной Финляндии на ОИ-2018 вошли 16 игроков КХЛ
В список, опубликованный на официальном федерации, вошли 25 хоккеистов, 16 из которых выступают в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ):
— вратари: Микко Коскинен (СКА), Карри Рямё («Йокерит»), Юха Метсола («Амур»);
— защитники: Томми Кивистё, Сами Лепистё (оба — «Йокерит»), Юусо Хиетанен (московское «Динамо»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Микко Лехтонен, Лассе Кукконен, Миро Хейсканен, Мийка Койвисто;
— нападающи: Марко Анттила, Эли Толванен (оба — «Йокерит»), Йоонас Кемппайнен, Тему Хартикайнен (оба — «Салават Юлаев»), Йонас Энлунд («Сибирь»), Петри Контиола («Локомотив»), Ярно Коскиранта (СКА), Оскар Осала (магнитогорский «Металлург»), Вели-Матти Савинайнен («Югра»), Юлиус Юнттила, Яни Лаюнен, Мика Пюёряля, Сакари Маннинен, Юкка Пельтола.
Ранее стал известен состав сборной Швейцарии по хоккею на ОИ-2018.