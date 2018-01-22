Стал известен состав сборной Швейцарии по хоккею на ОИ-2018

Короткая ссылка
Швейцарская федерация хоккея объявила состав мужской сборной для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южной Корее.

В список, опубликованный на официальном сайте федерации, вошли 25 хоккеистов:

— голкиперы: Йонас Хиллер, Тобиас Штефан и Леонардо Дженони;

— защитники: Патрик Геринг, Фелисьен дю Буа, Рафаэль Диас, Доминик Шлумпф, Филипп Фуррер, Ромен Леффель, Эрик Блум и Рамон Унтерзандер;

— нападающие: Венсан Праплан, Томас Рюфенахт, Андрес Амбюль, Рето Шеппи, Пиус Зутер, Тристан Шервей, Фабрис Херцог, Денис Холленштайн, Энцо Корви, Симон Мозер, Жоэль Вермен, Коди Олмонд, Гаэтан Хас и Симон Боденманн.

Ранее сообщалось, что в состав сборной Словении на ОИ-2018 вошли три игрока КХЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018 Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru