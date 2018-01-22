Стал известен состав сборной Швейцарии по хоккею на ОИ-2018
В список, опубликованный на официальном сайте федерации, вошли 25 хоккеистов:
— голкиперы: Йонас Хиллер, Тобиас Штефан и Леонардо Дженони;
— защитники: Патрик Геринг, Фелисьен дю Буа, Рафаэль Диас, Доминик Шлумпф, Филипп Фуррер, Ромен Леффель, Эрик Блум и Рамон Унтерзандер;
— нападающие: Венсан Праплан, Томас Рюфенахт, Андрес Амбюль, Рето Шеппи, Пиус Зутер, Тристан Шервей, Фабрис Херцог, Денис Холленштайн, Энцо Корви, Симон Мозер, Жоэль Вермен, Коди Олмонд, Гаэтан Хас и Симон Боденманн.
Ранее сообщалось, что в состав сборной Словении на ОИ-2018 вошли три игрока КХЛ.