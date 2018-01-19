В состав сборной Словении на ОИ-2018 вошли три игрока КХЛ

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала состав мужской сборной Словении для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южной Корее.

В список, опубликованный на официальном сайте IIHF, вошли 25 хоккеистов, три из которых выступают в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): — голкиперы: Лука Грачнар, Гаспер Крошель, Матия Пинтарич; — защитники: Блаж Грегорц, Сабахудин Ковачевич, Алеш Краньц, Жига Павлин, Матиц Подлипник, Юрий Репе, Митя Робар, Лука Видмар; — нападающие: Боштьян Голичич, Андрей Гебар, Жига Еглич («Нефтехимик»), Анже Куралт, Ян Муршак, Алеш Мушич, Кен Ограеншек, Жига Панце, Давид Родман, Марцель Родман, Роберт Саболич («Торпедо»), Рок Тичар («Сибирь»), Ян Урбас, Миха Верлич. Ранее сообщалось, что в состав сборной Словакии на ОИ-2018 вошли два игрока КХЛ.