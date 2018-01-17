В состав сборной Словакии на ОИ-2018 вошли два игрока КХЛ

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Словацкая федерация хоккея объявила состав мужской сборной для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южной Корее.

В список, опубликованный на официальном сайте федерации, вошли 25 хоккеистов, двое из которых выступают в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ):

— голкиперы Ян Лацо, Бранислав Конрад, Патрик Рыбар; 

— защитники Михал Чайковски («Автомобилист», КХЛ), Иван Баранка, Петер Черешняк,  Юрай Валах, Доминик Граняк, Томаш Староста, Марек Дялога, Юрай Микуш;

— форварды Патрик Лампер («Слован», КХЛ), Мартин Бакош, Матей Паулович, Томаш Сурови, Милош Бубела, Лукаш Цингел, Томаш Марцинко, Ладислав Надь, Марек Ховорка, Андрей Кудрна, Петер Олвецки, Марцел Гашчак, Михал Криштоф, Матуш Шукел.

Лампер стал единственным представителем словацкого клуба КХЛ в национальной команде. В окончательный список не попал вратарь череповецкой «Северстали» Юлиус Гудачек.

Ранее стал известен состав сборной Швеции на ОИ-2018.

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