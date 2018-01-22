FIS назвала количество российских лыжников, выполнивших требования отбора на ОИ-2018

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Международная федерации лыжного спорта (FIS) опубликовала список спортсменов, которые соответствуют критериям отбора на зимние Олимпийские игры 2018 года.

Как сообщает пресс-служба FIS, критериям отбора на предстоящие Игры отвечают 18 российских лыжников.

Из мужчин это Сергей Устюгов, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Глеб Ретивых, Ермил Вокуев и Александр Кочетков. Из представительниц женской команды — Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Юлия Чекалёва и Полина Толстых.

Ранее сообщалось, что в CAS не знают, смогут ли поехать оправданные россияне на ОИ-2018.

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