В Грузии заинтересованы в проведении зимней Олимпиады

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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обсудили возможность проведения в стране зимних Олимпийских игр.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Отмечается, что после беседы с Квирикашвили Бах заявил о намерении МОК направить в Грузию специальную группу экспертов и советников для изучения состояния развития горных курортов и будущих перспектив проведения Игр.

Ранее сообщалось, что власти Стокгольма возобновили интерес к проведению зимней Олимпиады-2026.

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