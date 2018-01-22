В Грузии заинтересованы в проведении зимней Олимпиады
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обсудили возможность проведения в стране зимних Олимпийских игр.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Отмечается, что после беседы с Квирикашвили Бах заявил о намерении МОК направить в Грузию специальную группу экспертов и советников для изучения состояния развития горных курортов и будущих перспектив проведения Игр.
Ранее сообщалось, что власти Стокгольма возобновили интерес к проведению зимней Олимпиады-2026.
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