Власти Стокгольма возобновили интерес к проведению зимней Олимпиады-2026

Власти Стокгольма возобновили интерес к проведению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2026 году.

Об этом сообщает портал Inside the Games.

Отмечается, что в последние недели шведские чиновники провели ряд встреч с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) и наладили с ними конструктивный диалог.

В июне 2017 года мэр Стокгольма Карин Воннгард заявила, что у города нет ни малейших шансов побороться за проведение Олимпиады-2026. Впрочем, в Национальном олимпийском комитете Швеции её слова назвали преждевременными и выразили надежду, что городские власти удастся переубедить.

Предполагается, что помимо Стокгольма за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года будут бороться канадский Калгари, швейцарский Сьон, японский Саппоро и, возможно, американский Солт-Лейк-Сити.

Ранее организаторы зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане объявили о продаже более 60% билетов на соревнования.