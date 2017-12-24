Продано более 60% билетов на Олимпиаду-2018
К настоящему моменту продано более 60% билетов на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.
Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на организаторов соревнований.
Отмечается, что наибольшей популярностью среди болельщиков пользуются лыжные гонки и конькобежный спорт. На соревнования в данных видах программы продано 81% и 74% билетов соответственно.
Хуже всего продаются билеты на биатлон (41%) и лыжное двоеборье (47%), а также церемонию закрытия Игр (35%).
Ранее чемпионка России по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что мечтает попасть на Олимпиаду-2018.
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