Загитова: любой спортсмен хочет попасть на Олимпийские игры, и я не исключение

Чемпионка России по фигурному катанию Алина Загитова подвела итоги своего выступления на первенстве страны в Санкт-Петербурге.

«Любой спортсмен хочет попасть на Олимпийские игры, и я не исключение. До последнего я чуть-чуть сомневалась, но сейчас, когда выступила на чемпионате России, стала, наверное, увереннее в себе», — приводит слова Загитовой «Советский спорт».

Она также высказала мнение о выступлении российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом.

«В каждом спортсмене, который выступает за свою страну, есть патриотизм в глубине души. Все равно я знаю, за какую страну буду кататься, и все знают, какие страны они представляют. Обидно, конечно, но так получилось», — добавила фигуристка.

Ранее Загитова заявила, что произвольная программа на чемпионате России ей удалась лучше, чем короткая.