Фигуристка Загитова: произвольная программа удалась лучше, чем короткая

Алина Загитова прокомментировала свою первую в карьере победу на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Санкт-Петербурге.

«Моя произвольная программа удалась. Лучше, чем короткая. Я буду работать над ней. Это наша общая победа с тренерами, хочу сказать им большое спасибо», — приводит слова Загитовой «Советский спорт».

По итогам произвольной программы 15-летняя фигуристка набрала 155,44 балла, а короткую программу судьи оценили в 233,59 балла.

Ранее сообщалось, что Загитова впервые в карьере стала чемпионкой России по фигурному катанию.