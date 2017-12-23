Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Алина Загитова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя фигуристка в сумме набрала 233,59 балла.

Второе место заняла Мария Сотскова с результатом 221,76 балла. Тройку призёров замкнула Алёна Косторная, получившая от судей 216,57 балла.

Для Загитовой эта победа на чемпионате России стала первой в карьере. В прошлом году она стала вице-чемпионкой, уступив Евгении Медведевой.

Ранее сообщалось, что фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в чемпионате России в соревнованиях спортивных пар.