Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Алина Загитова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя фигуристка в сумме набрала 233,59 балла.
Второе место заняла Мария Сотскова с результатом 221,76 балла. Тройку призёров замкнула Алёна Косторная, получившая от судей 216,57 балла.
Для Загитовой эта победа на чемпионате России стала первой в карьере. В прошлом году она стала вице-чемпионкой, уступив Евгении Медведевой.
Ранее сообщалось, что фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в чемпионате России в соревнованиях спортивных пар.
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