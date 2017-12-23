Фигуристы Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на ЧР в Санкт-Петербурге

Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.