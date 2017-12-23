Фигуристы Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на ЧР в Санкт-Петербурге

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Пара по сумме двух прокатов набрала 223,34 балла.

Второе место заняли Ксения Столбова и Фёдор Климов, лидировавшие после короткой программы и по сумме двух выступлений набравшие 215,55 балла.

Тройку призёров замкнули Наталья Забияко и Александр Энберт (207,51 балла).

Ранее сообщалось, что фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв стали чемпионами России в танцах на льду.

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