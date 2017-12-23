Фигуристы Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на ЧР в Санкт-Петербурге
Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Пара по сумме двух прокатов набрала 223,34 балла.
Второе место заняли Ксения Столбова и Фёдор Климов, лидировавшие после короткой программы и по сумме двух выступлений набравшие 215,55 балла.
Тройку призёров замкнули Наталья Забияко и Александр Энберт (207,51 балла).
Ранее сообщалось, что фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв стали чемпионами России в танцах на льду.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.