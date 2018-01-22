Футбольный ЦСКА второй раз подряд сыграл вничью на сборах в Испании

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ЦСКА сыграл вничью с датским клубом «Хорсенс» в контрольном матче на сборах в Испании.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Армейцы дважды отыгрывались по ходу встречи. Дублем отметился Витиньо.

Накануне армейцы не выявили победителя в матче с норвежской «Волеренгой» — 0:0.

Ранее главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор сообщил, что нападающий английского «Лестер Сити» Ахмед Муса возвращается в московский ЦСКА.

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