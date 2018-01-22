Владелец английского клуба скончался от рака

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Владелец клуба «Барнсли», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, Патрик Крайн ушёл из жизни в возрасте 66 лет.

Об этом сообщает пресс-служба клуба

Крайн с 2016 года болел раком. «Барнсли» выражает соболезнования родственникам функционера.

Патрик Крайн взял клуб под свой контроль в 2003 году. Сын Крайна Джеймс входит в состав нового совета директоров, а его семья владеет 20% акций.

Ранее на 60-м году жизни скончался бывший нападающий сборной Англии по футболу Сирил Реджис.

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