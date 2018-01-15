Скончался бывший футболист сборной Англии Сирил Реджис

На 60-м году жизни скончался бывший нападающий сборной Англии по футболу Сирил Реджис.

Об этом сообщает Sky News.

Причина смерти не уточняется.

Реджис известен своими выступлениями за такие клубы, как «Вест Бромвич», «Ковентри», «Астон Вилла» и другие. В общей сложности на его счету более 158 голов в более чем 614 матчах.

В составе сборной Англии он принял участие в пяти играх.

Отмечается, что Реджис сыграл важную роль в борьбе с расизмом в футболе.

Ранее сообщалось, что скончалась двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Лидия Горлинская.