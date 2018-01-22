Российские конькобежцы завоевали максимум квот для участия в ЧМ в многоборье

Российские конькобежцы завоевали максимальное количество квот для участия в чемпионатах мира по спринтерскому и классическому многоборью.

По итогам пятого этапа Кубка мира в Эрфурте определилось, что Россию на мировых первенствах представят трое мужчин и три женщины. В классическом многоборье в зачёт шла сумма баллов на дистанциях 1500 и 3000 м у женщин, а также на 1500 и 5000 м у мужчин. В спринтерском многоборье — на дистанциях 500 и 1000 м.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью пройдёт 3—4 марта в Чанчуне, а по классическому многоборью — 9—10 марта в Амстердаме.

Ранее россиянин Денис Юсков финишировал третьим на дистанции 1000 м на этапе КМ в Эрфурте.