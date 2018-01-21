Россиянин Юсков финишировал третьим на дистанции 1000 м на этапе КМ в Эрфурте
Российский конькобежец Денис Юсков стал третьим на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Эрфурте.
Юсков финишировал с результатом 1 минута 9,35 секунды.
Победу в забеге одержал представитель Нидерландов Кьелд Нёйс (1 минута 8,40 секунды). Вторым стал норвежец Ховард Лорентсен (1 минута 9,06 секунды).
Другой россиянин, Михаил Козлов, расположился на девятом месте.
Ранее сообщалось, что конькобежка Шихова стала третьей на дистанции 1000 м на этапе КМ в Эрфурте.
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