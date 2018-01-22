«Спартак» уступил футбольному клубу из Казахстана в контрольном матче
«Спартак» уступил казахстанскому клубу «Астана» в контрольном матче на сборах в ОАЭ.
Встреча завершилась со счётом 2:3.
Казахстанская команда вела в счёте 3:0. Голы у «Астаны» забили Марко Станоевич, Марин Томасов и Джордже Деспотович.
В составе российской команды два мяча отыграли Квинси Промес (с пенальти) и Педро Роша.
Ранее СМИ сообщали, что московский «Спартак» продолжает переговоры с итальянским клубом «Наполи» о трансфере защитника Николы Максимовича.
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