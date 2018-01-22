Рой Джонс заявил, что договорился с бойцом UFC Силвой о проведении поединка

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Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс—младший договорился о проведении поединка с бойцом смешанного стиля Андерсоном Силвой, выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Андерсон Силва хочет этого боя, я хочу этого боя и единственная проблема — президент UFC Дана Уайт, который должен разрешить своему спортсмену встретиться со мной», — приводит слова Джонса TMZ Sports.

Боксёр добавил, что Уайт должен разрешить Силве провести поединок с ним, так как ранее боец UFC ирландец Конор Макгрегор получил одобрение на боксерский бой против американца Флойда Мейвезера.

Ранее Рой Джонс назвал дату и место проведения своего прощального боя.

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