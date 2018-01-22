Рой Джонс заявил, что договорился с бойцом UFC Силвой о проведении поединка
«Андерсон Силва хочет этого боя, я хочу этого боя и единственная проблема — президент UFC Дана Уайт, который должен разрешить своему спортсмену встретиться со мной», — приводит слова Джонса TMZ Sports.
Боксёр добавил, что Уайт должен разрешить Силве провести поединок с ним, так как ранее боец UFC ирландец Конор Макгрегор получил одобрение на боксерский бой против американца Флойда Мейвезера.
Ранее Рой Джонс назвал дату и место проведения своего прощального боя.