Рой Джонс заявил, что договорился с бойцом UFC Силвой о проведении поединка

Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс—младший договорился о проведении поединка с бойцом смешанного стиля Андерсоном Силвой, выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Андерсон Силва хочет этого боя, я хочу этого боя и единственная проблема — президент UFC Дана Уайт, который должен разрешить своему спортсмену встретиться со мной», — приводит слова Джонса TMZ Sports.

Боксёр добавил, что Уайт должен разрешить Силве провести поединок с ним, так как ранее боец UFC ирландец Конор Макгрегор получил одобрение на боксерский бой против американца Флойда Мейвезера.

Ранее Рой Джонс назвал дату и место проведения своего прощального боя.