Рой Джонс назвал дату и место проведения своего прощального боя

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс — младший назвал дату и место проведения последнего боя в своей карьере.

48-летний американец намерен провести прощальный поединок в своём родном городе — в Пенсаколе. Бой состоится 8 декабря.

«Если хотите увидеть мой последний боксёрский бой, приезжайте в Пенсаколу 8 февраля. Этот бой станет для меня последним», — цитирует Джонса Pensacola Journal.

Поединок в Пенсаколе станет 75-м для американского боксёра в его профессиональной карьере. На его счету 65 побед и 9 поражений.

Ранее сообщалось, что Джонс может провести поединок с бойцом смешанного стиля.