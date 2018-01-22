Черчесов рассказал о кандидатах в сборную России по футболу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о новичках в национальной команде.

«Новый — это кого мы вообще не знаем. А мы уже практически со всеми знакомы, потенциальные кандидаты в команду у нас на виду. Будем смотреть, кто в каком состоянии. Для этого есть десять туров — не больше, но и не меньше», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Наставник сборной России не стал называть фамилии потенциальных кандидатов.

«У тренерского штаба такая работа, что весь список фамилий сформирован и всегда активен. Только называть их сейчас не могу и не буду», — сказал тренер.

Ранее Черчесов прокомментировал травму защитника «Спартака» Георгия Джикии.