Суарес забил сотый мяч за «Барселону» в Примере

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Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес забил два мяча в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу против «Бетиса».

Всего на счету Суареса стало 100 голов в чемпионатах Испании за 114 проведённых матчей. 

Помимо Суареса, 100 мячей за «Барселону» забивали Самюэль Это'О, Ладислав Кубала, Сесар и Лионель Месси. 

«Барселона» разгромила «Бетис» в матче испанской Примеры.

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