Суарес забил сотый мяч за «Барселону» в Примере
Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес забил два мяча в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу против «Бетиса».
Всего на счету Суареса стало 100 голов в чемпионатах Испании за 114 проведённых матчей.
Помимо Суареса, 100 мячей за «Барселону» забивали Самюэль Это'О, Ладислав Кубала, Сесар и Лионель Месси.
⚽⚽ With that double @LuisSuarez9 reaches 100 goals in @LaLigaEN in just 114 matches! 👏 Well done, Luis! 👏 🔵🔴 pic.twitter.com/t0kDFcWwOf— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 января 2018 г.
«Барселона» разгромила «Бетис» в матче испанской Примеры.
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