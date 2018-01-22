«Барселона» разгромила «Бетис» в матче испанской Примеры
Каталонская «Барселона» крупно обыграла «Бетис» в матче 20-го тура испанской Примеры.
Встреча завершилась со счётом 5:0.
Первый тайм закончился без забитых мячей. Во второй половине встречи по дублю оформили Лионель Месси и Луис Суарес, ещё один раз отличился Иван Ракитич.
«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате Испании, имея активе 54 очка. «Бетис» располагается на 10-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Депортиво» в матче чемпионата Испании по футболу.
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