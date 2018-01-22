«Барселона» разгромила «Бетис» в матче испанской Примеры

Каталонская «Барселона» крупно обыграла «Бетис» в матче 20-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 5:0.

Первый тайм закончился без забитых мячей. Во второй половине встречи по дублю оформили Лионель Месси и Луис Суарес, ещё один раз отличился Иван Ракитич.

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате Испании, имея активе 54 очка. «Бетис» располагается на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Депортиво» в матче чемпионата Испании по футболу.