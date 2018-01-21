«Реал» разгромил «Депортиво» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Реал» крупно обыграл «Депортиво» в матче 20-го тура Примеры.

Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе королевского клуба дублем отметились Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Хосе Игнасио Начо, ещё один гол забил Лука Модрич.

У гостей единственный мяч на счету Адриана Лопеса.

Благодаря этой победе «Реал» поднимается на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отрыв от «Барселоны» составляет 16 очков.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не продаст футболиста Кейна в «Реал» даже за рекордную сумму.