«Реал» разгромил «Депортиво» в матче чемпионата Испании по футболу
Встреча завершилась со счётом 7:1.
В составе королевского клуба дублем отметились Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Хосе Игнасио Начо, ещё один гол забил Лука Модрич.
У гостей единственный мяч на счету Адриана Лопеса.
Благодаря этой победе «Реал» поднимается на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отрыв от «Барселоны» составляет 16 очков.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не продаст футболиста Кейна в «Реал» даже за рекордную сумму.