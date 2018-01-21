«Тоттенхэм» не продаст футболиста Кейна в «Реал» даже за рекордную сумму

Лондонский «Тоттенхэм» не намерен отпускать нападающего Харри Кейна в мадридский «Реал».

Как сообщает Sky Sports, английский клуб не продаст бомбардира, даже если испанцы предложат за него больше €222 млн, за которые ПСЖ приобрёл у «Барселоны» форварда Неймара и побил трансферный рекорд по выплаченной сумме за одного игрока.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэль Леви заявил о своей уверенности в том, что никто из лидеров команды не покинет её ни зимой, ни следующим летом.

В нынешнем сезоне Кейн забил 21 гол в 22-х матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Кейн установил рекорд по количеству голов за «Тоттенхэм» в истории АПЛ.