«Тоттенхэм» не продаст футболиста Кейна в «Реал» даже за рекордную сумму
Как сообщает Sky Sports, английский клуб не продаст бомбардира, даже если испанцы предложат за него больше €222 млн, за которые ПСЖ приобрёл у «Барселоны» форварда Неймара и побил трансферный рекорд по выплаченной сумме за одного игрока.
Президент «Тоттенхэма» Дэниэль Леви заявил о своей уверенности в том, что никто из лидеров команды не покинет её ни зимой, ни следующим летом.
В нынешнем сезоне Кейн забил 21 гол в 22-х матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Кейн установил рекорд по количеству голов за «Тоттенхэм» в истории АПЛ.