«Тоттенхэм» не продаст футболиста Кейна в «Реал» даже за рекордную сумму

Короткая ссылка
Лондонский «Тоттенхэм» не намерен отпускать нападающего Харри Кейна в мадридский «Реал».

Как сообщает Sky Sports, английский клуб не продаст бомбардира, даже если испанцы предложат за него больше €222 млн, за которые ПСЖ приобрёл у «Барселоны» форварда Неймара и побил трансферный рекорд по выплаченной сумме за одного игрока.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэль Леви заявил о своей уверенности в том, что никто из лидеров команды не покинет её ни зимой, ни следующим летом.

В нынешнем сезоне Кейн забил 21 гол в 22-х матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Кейн установил рекорд по количеству голов за «Тоттенхэм» в истории АПЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru