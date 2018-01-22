Мутко заявил об обновлении российской команды на 80% перед ОИ-2018

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Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что российская команда обновлена на 80% перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.

«Как правило, у нас каждый олимпийский цикл 40% команды сменяется, а сейчас побольше. На это есть как объективные, так и субъективные причины, поэтому команда на 80% обновлена», — цитирует Мутко ТАСС.

Вице-премьер отметил, что российские спортсмены тестировались в два раза больше, чем любая другая команда мира.

Ранее Мутко выразил надежду на успех молодых россиян на ОИ-2018.

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