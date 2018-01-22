Мутко надеется на успех молодых россиян на ОИ-2018

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Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что практически в каждом виде спорта молодые россияне могут «выстрелить» на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы имеем в каждом виде спорта молодых, перспективных спортсменов, поэтому я надеюсь, что они смогут реализовать свой потенциал. Мы стараемся их абстрагировать от политических скандалов, хотя им сложно, потому что мы до сих пор не знаем, поедут они на Олимпиаду или нет», — приводит слова Мутко ТАСС.

Вице-премьер выделил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву, конькобежцев Павла Кулижникова и Софью Просвирнову, а также прыгунью с трамплина Софью Тихонову.

Ранее Мутко прокомментировал состав российских фигуристов на ОИ-2018.

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