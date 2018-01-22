Мутко надеется на успех молодых россиян на ОИ-2018
«Мы имеем в каждом виде спорта молодых, перспективных спортсменов, поэтому я надеюсь, что они смогут реализовать свой потенциал. Мы стараемся их абстрагировать от политических скандалов, хотя им сложно, потому что мы до сих пор не знаем, поедут они на Олимпиаду или нет», — приводит слова Мутко ТАСС.
Вице-премьер выделил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву, конькобежцев Павла Кулижникова и Софью Просвирнову, а также прыгунью с трамплина Софью Тихонову.
Ранее Мутко прокомментировал состав российских фигуристов на ОИ-2018.