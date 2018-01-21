Мутко: фигурное катание на Олимпиаде будет просто ух

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Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал состав российских фигуристов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться — фигурное катание на Олимпиаде будет просто ух», — приводит слова Мутко ТАСС.

Ранее стали известны имена российских фигуристов, которые поедут на ОИ-2018.

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