Мутко: фигурное катание на Олимпиаде будет просто ух

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал состав российских фигуристов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться — фигурное катание на Олимпиаде будет просто ух», — приводит слова Мутко ТАСС.

Ранее стали известны имена российских фигуристов, которые поедут на ОИ-2018.