Стали известны имена российских фигуристов, которые поедут на ОИ-2018

Короткая ссылка
Стали известны имена фигуристов, которые представят Россию на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Как сообщает «Р-спорт», со ссылкой на члена тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), на играх в Южной Корее выступят: 

— парное катание: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт;

— танцы на льду: Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин;

— мужское одиночное катание: Михаил Коляда и Дмитрий Алиев;

— женское одиночное катание: Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы стали победителями командного зачёта чемпионата Европы в Москве, завоевав 9 медалей из 12.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru