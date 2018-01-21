Стали известны имена российских фигуристов, которые поедут на ОИ-2018
Как сообщает «Р-спорт», со ссылкой на члена тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), на играх в Южной Корее выступят:
— парное катание: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт;
— танцы на льду: Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин;
— мужское одиночное катание: Михаил Коляда и Дмитрий Алиев;
— женское одиночное катание: Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы стали победителями командного зачёта чемпионата Европы в Москве, завоевав 9 медалей из 12.