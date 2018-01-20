Российские фигуристы стали победителями командного зачёта чемпионата Европы в Москве, завоевав 9 медалей из 12

Российские фигуристы стали победителями командного зачёта чемпионата Европы, который проходил в Москве.

Из 12 разыгрывавшихся на турнире медалей отечественные спортсмены завоевали девять — две золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

Чемпионами Европы стали Алина Загитова в одиночном катании, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов — в парном.

Ранее сообщалось, что Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив Евгению Медведеву.