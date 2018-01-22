Роналду в шутку сказал, что Месси — плохой футболист

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду перед матчем 20-го тура испанской Примеры с «Депортиво» в шутку сказал, что форвард «Барселоны» Лионель Месси является плохим футболистом.

Мальчик, сопровождающий команды, сказал Роналду: «Для меня ты лучший в мире, а Месси…» Роналду сам решил закончить слова мальчика, добавив в шутливой форме: «А Месси — плохой футболист».

Другой мальчик в подтрибунном помещении назвал Месси самым слабым футболистом. Эта ситуация вызвала смех у игроков «Реала», сообщает Marca.

Ранее чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал слова Криштиану Роналду, что португалец считает себя лучшим футболистом мира в истории.