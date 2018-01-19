Марадона: Роналду далеко до того, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал слова Криштиану Роналду о том, что португалец считает себя лучшим футболистом мира в истории.

«Любой может говорить то, что ему вздумается, в том числе и полную ерунду. Я не считаю, что Роналду — лучший игрок в истории. Вовсе нет. Тем не менее я уважаю его за то, чего он добился в своей карьере. Но не более того. А до того, чтобы стать лучшим игроком в истории, ему ещё очень и очень далеко», — сказал Марадона в эксклюзивном интервью RT.

Аргентинец также дал свою оценку соперничеству Роналду с капитаном сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси.

«Тут всё зависит от партнёров по команде, которые находятся рядом с каждым из этих игроков. От команды, которую строит вокруг Роналду тренер сборной Португалии, и той, которую до сих пор не построил Сампаоли, который приехал в Аргентину с целой лабораторией, будто мы тут в каменном веке живём, и тем не менее ничего не добился, кроме результата 3:1 с Эквадором. И то мы выиграли потому, что все, кто играл со стороны эквадорцев, были из сборной до 20 лет, у Эквадора просто не было шансов против нас», — заявил Марадона.

Ранее он заявил, что не рассчитывает на успех сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.