Российские дзюдоисты завоевали пять медалей на этапе Гран-при в Тунисе

Сборная России по дзюдо обеспечила себе пять медалей на этапе Гран-при, который проходил в Тунисе.

Станислав Семёнов взял золото в весовой категории до 81 кг. Серебро в категории до 100 кг досталось Рамазану Малсуйгенову, который в финале уступил ирландцу Бенджамину Флетчеру. Бронзу в копилку национальной команде России принесли Арам Григорян (до 66 кг), Руслан Шахбазов и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Ранее сообщалось, что французский боксёр может провести бой-реванш с Поветкиным.