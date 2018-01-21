Российские дзюдоисты завоевали пять медалей на этапе Гран-при в Тунисе

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Сборная России по дзюдо обеспечила себе пять медалей на этапе Гран-при, который проходил в Тунисе.

Станислав Семёнов взял золото в весовой категории до 81 кг.

Серебро в категории до 100 кг досталось Рамазану Малсуйгенову, который в финале уступил ирландцу Бенджамину Флетчеру.

Бронзу в копилку национальной команде России принесли Арам Григорян (до 66 кг), Руслан Шахбазов и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Ранее сообщалось, что французский боксёр может провести бой-реванш с Поветкиным.

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