Российские дзюдоисты завоевали пять медалей на этапе Гран-при в Тунисе
Сборная России по дзюдо обеспечила себе пять медалей на этапе Гран-при, который проходил в Тунисе.
Станислав Семёнов взял золото в весовой категории до 81 кг.
Серебро в категории до 100 кг досталось Рамазану Малсуйгенову, который в финале уступил ирландцу Бенджамину Флетчеру.
Бронзу в копилку национальной команде России принесли Арам Григорян (до 66 кг), Руслан Шахбазов и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).
Ранее сообщалось, что французский боксёр может провести бой-реванш с Поветкиным.
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