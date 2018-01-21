Каррера: Джикия c учётом характера может восстановиться раньше запланированного срока

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о травме защитника команды Георгия Джикии.

«Единственная проблема на сборах — то, что, к сожалению, случилось с Георгием Джикией. Он крайне важный игрок для нас. Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, он станет еще сильнее», — приводит слова Карреры ТАСС.

По словам итальянца, с учётом характера Джикии может потребоваться меньше времени на восстановление, чем запланировано.

«Я пожелал Джикии быть сильным, посоветовал Георгию отнестись к ситуации оптимистично и постараться вернуться как можно скорее. Увы, такие вещи в футболе происходят. Важно правильно относиться к ним», — отметил Каррера.

Джикия получил разрыв крестообразных связок колена в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ». При такого рода повреждениях сроки восстановления занимают от пяти месяцев. 22 января футболист пройдёт медобследование в Италии.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России поддержали Джикию.